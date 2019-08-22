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Источник: два человека пострадали во время массовой драки в кузбасском селе

По словам собеседника агентства, в драке принимали участие цыгане, однако национальной подоплеки в конфликте нет

ТАСС, 22 августа. Массовая драка с участием цыган произошла в селе Подгорное в Кемеровской области. Во время драки два человека получили ножевые ранения, сообщил ТАСС во четверг источник в правоохранительных органах.

"Участвовали две группы - все были пьяные, ранее судимые. В драке пострадали два человека - получили ножевые ранения. Произошел конфликт между местными жителями, национальной подоплеки там нет. Это бытовой пьяный конфликт между местными жителями", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в драке принимали участие цыгане. При этом, по его словам, в Подгорном нет цыганского поселения - по имеющейся информации, там живут не более 17 цыган на тысячу населения.

По данным источника, администрация села в четверг намеревается провести народный сход в связи с произошедшей ситуацией. В Подгорновском сельсовете ТАСС отказались комментировать произошедшее. Ранее местные СМИ сообщали, что жители Подгорного ополчились на цыган и собираются устроить самосуд.

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