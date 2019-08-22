В кузбасское село, где произошла массовая драка, направили подразделения МВД и Росгвардии

ТАСС, 22 августа. Дополнительные подразделения полиции и Росгвардии направили в село Подгорное в Кемеровской области, где ранее произошла массовая драка, во время которой пострадали два человека. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

Массовая драка между двумя пьяными компаниями произошла в кузбасском селе Подгорное. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. При этом он подчеркнул, что национальной подоплеки в произошедшем нет, назвав случившееся "пьяным конфликтом". Два человека получили ножевые ранения.

"Во избежание возможного продолжения конфликта туда направлены несколько экипажей полиции и [бойцы] Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщали, что жители Подгорного ополчились на цыган и собираются устроить самосуд. По сведениям источника, в селе проживают не более 17 цыган при общем населении около 800 человек. Администрация села в четверг намерена провести народный сход в связи с произошедшей ситуацией.