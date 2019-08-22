ФАС нашла нарушения Новосибирского оператора по обращению с ТКО в работе с перевозчиками

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России во время мониторинга сайта госзакупок обнаружила нарушения закона о защите конкуренции в работе оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области "Экология-Новосибирск". Компания провела закупку у единственного подрядчика, предложив ему более выгодные условия, сообщила в четверг пресс-служба антимонопольного ведомства.

"В процессе рассмотрения дела ФАС России выявила, что региональный оператор при формировании закупки с единственным поставщиком, выбранным им, создал более выгодные условия, чем были предложены в документации об электронном аукционе. Например, после проведения электронного аукциона, который признан несостоявшимся, так как отсутствовали заявки от участников рынка, ООО "Экология-Новосибирск" увеличило цену договора на оказание услуг по транспортировке ТКО на 45,9 млн рублей и заключило контракт с единственным поставщиком", - говорится в сообщении.

В условиях договоров были указаны требования предоставить банковскую гарантию - 20% от максимальной цены контракта, а в заключенных договоров после закупки у единственного поставщика - 10%, то есть в два раза ниже. "Таким образом, указанные условия договоров приводят к ущемлению законных прав и интересов участников рынка и ограничению конкуренции", - поясняется в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за подобное нарушение предусмотрен штраф. Административное дело еще рассматривается, сумма, выплатить которую обяжут оператора, пока неизвестна. "Решение ФАС России будет способствовать правильному поведению ООО "Экология-Новосибирск" при отборе подрядчиков, а для других региональных операторов послужит превентивной мерой по соблюдению законодательства", - говорится в сообщении.

Транспортные компании, имеющие договоры с регоператором, заявляли о долге на сумму более 700 млн рублей. Перевозчики сообщали, что оператор принял только 60% от всего объема выполненных работ. Компания-оператор отрицала информацию о долге и сообщала, что возникшие разногласия во многом связаны со становлением новой системы обращения с ТКО.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.