В Прибайкальском национальном парке зафиксировали рост численности рыси

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники учреждения "Заповедное Прибайкалье", управляющего Прибайкальским национальным парком в Иркутской области, отмечают на заповедной территории рост численности рыси - единственного в этой местности представителя кошачьих. В 2019 году зафиксировано более 30 особей, тогда как на протяжении многих лет наблюдалось в среднем 20, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе учреждения.

"По данным многолетних наблюдений, на территории парка постоянно обитали в среднем 20 рысей, в 2019 году отмечено больше 30 особей. Вновь появились и успешно размножаются рыси на острове Ольхон, где их следы не встречались около трех лет. Сейчас на Ольхоне живут не менее пяти особей, включая самок с котятами", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в учреждении, численность рыси зависит в первую очередь от численности зайца и некрупных копытных, составляющих основу питания хищника.

На острове Ольхон, который входит в Прибайкальский национальный парк, зимой 2019 года впервые за трехлетний период обнаружили следы рыси. Ее популяция там считалась исчезнувшей. До начала 1990-х годов на острове жили около 30 особей. Популяция сильно сократилась, когда обеднела кормовая база из-за влияния человека. Сотрудники нацпарка рассчитывают, что возросшая в последние годы численность зайца-беляка и бородатой куропатки поможет хищникам прокормиться и сохранить популяцию.

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году с целью сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья. Это самый протяженный национальный парк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га. Ольхон - самый крупный и единственный населенный остров на Байкале, является популярным местом отдыха.