Пловцы из Красноярска отметили День флага России 170-километровым заплывом по Енисею

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Красноярские пловцы совершили заплыв по Енисею в честь Дня Государственного флага РФ, проплыв 170 км, сообщили ТАСС в Минспорта региона.

"Заплыв стартовал 19 августа в селе Новоселово и успешно завершился в четверг в заливе Шумиха под Красноярском. В нем приняли участие восемь спортсменов, которые сменяли друг друга через каждые полчаса. Температура воды была 18-20 градусов", - отметил собеседник агентства.

По его словам, спортсменов на дистанции сопровождали врач и спасатели, но их помощь не потребовалась.

В числе пловцов были: участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак, вице-президент федерации плавания края Дмитрий Похабов, призер чемпионата мира Марина Смагина, чемпионы России по плаванию в ледяной воде Екатерина Хартанович, Аркадий Фогель, Владимир Федоров, Ярослав Доценко и председатель совета региональной общественной организации Всероссийское общество спасания на водах Андрей Мельников.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".