В Хакасии возбудили уголовное дело после вырубки кедров на более чем 100 млн руб.

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Хакасии по факту незаконных вырубок леса, ущерб от которых составил более 100 млн рублей, сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В Хакасии по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Установлено, что на территории Матурского участкового лесничества Таштыпского лесничества с ноября 2018 по февраль 2019 года произведена незаконная рубка деревьев породы кедр неустановленным лицом. Ущерб от незаконной рубки составил свыше 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до семи лет.