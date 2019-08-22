Ученые в Сибири впервые чипировали мальков, чтобы оценить эффективность разведения осетра

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) впервые установили специальные метки-чипы на молодых особей осетра и стерляди, чтобы в дальнейшем оценить эффективность искусственного разведения осетровых, ряд видов которых занесен в Красную книгу РФ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Специалисты СФУ провели процедуру мечения молоди осетра и стерляди. Чипирование мальков весом не более 1 грамма было впервые проведено в Сибири с целью определения эффективности искусственного разведения осетровых, внесения корректировки в существующую систему выращивания рыб и восстановления поголовья осетровых в бассейне Енисея, самой полноводной реки России", - говорится в сообщении.

Существует множество методов мечения рыб, но они основаны, например, на перфорации плавников, что не всегда является безобидной процедурой и не подходит, в первую очередь, для осетровых рыб, которые не имеют костного скелета. Специалисты СФУ использовали методику электронного чипирования: специальный прибор отщипывает маленький кусочек намагниченной проволоки, и она имплантируется под кожу рыбы. Выловленную, например, через год особь ученые поднесут к специальному детектору, который считает чип.

По словам доцента кафедры водных и наземных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Сергея Чупрова, сейчас в России промысловый отлов осетровых запрещен и активно идет искусственное выращивание породы.

"На сегодняшний день силами Енисейского филиала Главрыбвода искусственно выращивается и выпускается в Енисей молодь семейства осетровых. Счет мальков идет на миллионы, но при этом никто не знает, сколько из них выживает. Поэтому мечение рыб просто необходимо для оценки эффективности воспроизводства особей на рыбоводных предприятиях", - цитирует пресс-служба Чупрова.

Специальные метки ученые СФУ имплантировали в тысячи рыб. В начале сентября они планируют выпустить их в бассейн Енисея. На втором этапе проекта специалисты СФУ разработают программу повторного вылова осетров, чтобы отслеживать судьбу чипированных особей.