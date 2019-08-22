Власти провели встречу с жителями кузбасского села после массовой драки

Ранее сообщалось, что в Кузбассе были возбуждены два уголовных дела после массовой драки между двумя пьяными компаниями, произошедшей в селе Подгорное несколькими днями ранее. В результате драки пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением в шею. Второй пострадавший получил ранение в живот, его состояние оценивается как среднее. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

ТАСС, 22 августа. Представители власти провели в четверг встречу с жителями села Подгорное Кемеровской области после массового конфликта, в результате которого два человека получили ножевые ранения. Жителей заверили, что участники конфликта понесут ответственность по закону, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"На встрече обсуждались разные вопросы. В начале обсуждались обстоятельства конфликта между ранее судимыми местными жителями. Представитель полиции и глава района дали пояснения причин случившегося и заверили жителей, что участники конфликта понесут ответственность по закону", - сообщили в пресс-службе.

На встрече в доме культуры сотрудники областной администрации, глава Ленинск-Кузнецкого района Андрей Реванченко и начальник отдела МВД России по Ленинск-Кузнецкому району Андрей Печеркин объяснили жителям, что ситуация находится на полном контроле у правоохранительных органов и областной администрации. "Жители села остались удовлетворены результатами встречи и разошлись", - добавили в ведомстве.

О потасовке

Массовая драка между двумя пьяными компаниями произошла в кузбасском селе Подгорное. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. При этом он подчеркнул, что национальной подоплеки в произошедшем нет, назвав случившееся "пьяным конфликтом".

Местные жители рассказали ТАСС, что драка произошла в начале недели после того, как несколько цыган оскорбили компанию девушек. Ранее у жителей деревни не было с ними явных конфликтов, но, по словам собеседников агентства, цыгане вели себя вызывающе. Жители села рассказали, что местные мужчины после обострения ситуации хотели проучить цыганскую семью, но их остановили полицейские.