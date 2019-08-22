Глава Кузбасса: развитие БАМа и Транссиба позволит усилить угольную промышленность

ТАСС, 22 августа. Развитие железных дорог Восточного полигона (БАМ и Транссиб) позволит усилить угольную промышленность России, поскольку практически половину грузов, перевозимых по железной дороге, составляет каменный уголь, сообщил в четверг губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов России.

В Кузбассе добывается около 60% всего российского угля, в регионе работает порядка 150 шахт, разрезов и обогатительных фабрик. По данным департамента угольной промышленности Кузбасса, с начала 2019 года угольщиками региона добыто 101,3 млн тонн угля.

"Нам нужно, чтобы Восточный полигон развивался в приоритете, упреждающе развивался. <…> Это даст возможность не только развивать угольную отрасль, это даст возможность развивать Сибирский и Дальневосточный федеральный округ", - сказал Цивилев.

Цивилев отметил, что угольная отрасль достигла 45% всего грузооборота РЖД, при этом 75% угля на экспорт отправляет Кузбасс. Помимо Восточного полигона, для дальнейшего развития отрасли необходим долгосрочный тариф на перевозку угля по железной дороге, а также решение вопросов по переселению рабочих, занятых в угледобыче, из ветхого и аварийного жилья.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн - на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года.

Возможный переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года - даст прирост грузов по данному направлению в 2024-2025 годах примерно на 114 млн тонн по сравнению с 2012 годом, говорил ранее первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов. Общий объем инвестиций РЖД в развитие Восточного полигона - Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей - в 2018 году составил более 47 млрд руб.