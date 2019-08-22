Власти увеличат число подрядчиков на ремонте подтопленной школы в Тулуне

В школе №6, которая во время паводка была подтоплена, сейчас идет капитальный ремонт. Там меняют окна и полы, ремонтируют фасад, проводят отделочные работы, монтируют новое футбольное мини-поле. Также предстоит сделать модульные мастерские. В эту школу переведут порядка 200 детей из школы №20, которую после наводнения решено не восстанавливать.

ТАСС, 22 августа. Количество подрядных организаций на ремонте школы №6 в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области решено увеличить до трех, чтобы ускорить работы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Мы видим, что сделано достаточно много, но и за последние дни предстоит еще не меньше сделать. Сейчас в школе №6 работают две [подрядные] организации, региональными властями принято решение провести усиление и добавить еще одну организацию. Самое главное не сбавлять темпы и в последние дни до 1 сентября завершить все работы", - цитируют в сообщении посетившего Тулун министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

В пресс-службе Минстроя РФ ТАСС уточнили, что сейчас на объекте работают 42 строителя. Сколько специалистов привлекут дополнительно, не уточняется. На восстановление здания выделено 40 млн из областного бюджета, свыше 100 млн направлено на оснащение учебного заведения, говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

По словам Якушева, по готовности образовательных учреждений к учебному году ситуация в Тулуне не носит чрезвычайного характера, под снос определены только школа №20 и детский сад "Родничок". Их воспитанники на период строительства новых зданий распределены по другим учреждениям.