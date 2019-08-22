В Иркутской области начали восстановление более 40 соцобъектов, пострадавших от паводков

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Восстановительные работы начаты на 42 социальных объектах в Иркутской области, которые пострадали во время паводков в июле. Об этом в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы выбрали 70 первоочередных объектов, на сегодняшний день по 42 из них уже приступили к работе. Еще раз обращаю внимание на школы - включены 23 школы, 14 детских садов, 4 объекта социальной сферы, 24 объекта здравоохранения", - сказал Мутко.

По его словам, все объекты образования должны быть запущены к 1 сентября.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.