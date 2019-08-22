Мутко намерен в конце следующей недели вновь посетить пострадавший при паводках Тулун

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, намерен в конце следующей недели вновь посетить Тулун, а также Нижнеудинск, Тайшет, и провести ряд встреч с местными жителями. Об этом он заявил в четверг на заседании правкомиссии в Москве.

"В связи с тем, что вопросов еще много, я на следующей неделе планирую в четверг-пятницу-субботу-воскресенье прибыть в Тулун, в Нижнеудинск, Тайшет. Давайте мы подготовим ряд встреч с гражданами, чтобы люди знали, что мы будем, где мы будем", - сказал Мутко, обращаясь к губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.