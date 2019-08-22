Свидетельства на покупку жилья после паводков в Приангарье получили более 1 тыс. человек

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число полученных пострадавшими от паводков в Иркутской области свидетельств на предоставление социальных выплат на приобретение жилья выросло до 1054, почти в два раза в течение недели. Об этом на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"У нас с вами поданных заявлений на восстановление жилищных прав - 3168 заявлений - это, как мы считаем, 3168 домовладений, которые утеряны. На сегодняшний день заявления поданы от 62% граждан - 3168 заявлений на получение свидетельства на предоставление социальных выплат на приобретение жилья. Выдано свидетельств <...> 1054 - да, движение за эту неделю серьезное, с 513 практически в два раза", - сказал он.

При этом, как отметил вице-премьер, оплачено только 53 свидетельства на сумму 136,7 млн рублей. По состоянию на 15 августа оплачено было 16 свидетельств на сумму 14,45 млн рублей.