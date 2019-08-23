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В полиции сообщили о нормализации ситуации в кузбасском селе, где произошла массовая драка

Из Подгорного выведены дополнительные подразделения полиции и Росгвардии

ТАСС, 23 августа. Ситуация в селе Подгорное Кемеровской области, где произошла массовая драка с участием цыган, спокойная. Из населенного пункта выведены дополнительные подразделения полиции и Росгвардии, направленные туда во избежание продолжения конфликта. В Подгорном временно остались только участковый и инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили ТАСС в пятницу в ГУ МВД по региону.

"Обстановка в селе сейчас спокойная. Подразделения Росгвардии и полиции выведены из села. На месте остаются дежурить участковый и инспектор ПДН", - сказали в ведомстве.

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По данным ГУ МВД по региону, кроме одного человека, после драки никого не задерживали. С остальными участниками конфликта проводится профилактическая работа. В четверг представители власти провели встречу с жителями села, на которой людей заверили, что участники конфликта понесут ответственность по закону.

В селе Подгорное с произошла массовая драка с участием местных жителей и цыган. Пострадали два человека, один из них по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением в шею. Второй пострадавший получил ранение в живот, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, возбуждено два уголовных дела.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, национальной подоплеки в произошедшем нет, случившееся он охарактеризовал как пьяный конфликт.

Местные жители рассказали ТАСС, что драка произошла в начале недели после того, как несколько цыган оскорбили компанию девушек. Ранее у жителей деревни не было с ними явных конфликтов, но, по словам собеседников агентства, цыгане вели себя вызывающе. Жители села рассказали, что местные мужчины после обострения ситуации хотели проучить цыганскую семью, но их остановили полицейские.

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