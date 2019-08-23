Красноярский заповедник "Столбы" почти на треть сократил расходы на вывоз мусора

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора, внедренный в известном своими уникальными скальными образованиями красноярском заповеднике "Столбы", позволил администрации заповедника сократить расходы на вывоз отходов почти на треть и сэкономить более 0,5 млн рублей за первые полгода. Такого результата удалось добиться за счет оптимизации вывоза отходов, которую позволяет провести их сортировка, сообщил ТАСС директор заповедника Вячеслав Щербаков.

Систему раздельного сбора мусора заповедник внедрил в феврале. Тогда на "Столбах" установили два типа контейнеров - для пластика и бумаги и для прочих отходов. Помимо договора с региональным оператором, руководство заповедника заключило соглашение о вывозе мусора с Дивногорским заводом полимерных изделий, который занимается переработкой отходов.

"В нашем случаем, если бы мы пользовались услугами только регионального оператора, за год мы бы заплатили не менее 1,6 млн рублей. В случае, если мы сортируем мусор, мы сэкономили за шесть месяцев более 546 тыс. рублей. Пластик перед отправкой на Дивногорский завод прессуется, и мусоровозам не приходится возить "воздух", как это делается при отсутствии сортировки", - сказал Щербаков.

В среднем завод принимает со "Столбов" 16-18 кубометров пластиковых отходов и макулатуры в месяц. Однако пик посещения заповедника туристами приходится на август-сентябрь, и в эти месяцы объемы вывоза достигают 40 кубометров. Как рассказал ТАСС директор завода Анатолий Бекмурзаев, из этих отходов предприятие изготавливает широкий спектр изделий - от вешалок для одежды до деталей, применяемых в энергетике и строительстве.

Успешная попытка и работа волонтеров

Нынешняя попытка внедрить раздельный сбор мусора стала уже третьей в истории заповедника. Две других - в 2013 и 2017 году - оказались неудачными. "Почему не получилось тогда? Потому что, когда туристы видят, что весь мусор валится в один мусоровоз, даже отсортированный, у многих пропадает желание сортировать мусор. А в этот раз мы нашли партнера, который будет забирать отсортированный мусор. <…> Видно, что работают два мусоровоза, развивать это направление легче", - пояснил Щербаков.

Также в заповеднике начали работать школьники-волонтеры из экологического движения "Заповедный десант". Они рассказывают посетителям "Столбов" о преимуществах раздельного сбора мусора и опрашивают туристов о том, как они оценивают работу этой системы.

"Я проводила анкетирование итальянца - а у них в стране это направление очень развито - и он поставил нашим "Столбам" десять баллов из десяти", - рассказала ТАСС волонтер Кристина Матвеева, отметив, что туристы одобрительно оценивают инициативу, и после бесед с волонтерами практически все начинают сортировать мусор.

О заповеднике

Заповедник "Столбы" расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал - сиенитовых останцев. В настоящее время его площадь 47,219 тыс. га.

В 2018 году, по данным администрации "Столбов", его посетило более 750 тыс. человек. В этом году заповедник рассчитывает увеличить число посетителей до 900 тыс.