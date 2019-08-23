Иркутские власти заявили, что гибели диких животных из-за лесных пожаров не произошло

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Случаев массовой гибели диких животных в результате лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано, сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности заместителя министра лесного комплекса региона Степан Пересыпкин на круглом столе в Иркутске, посвященном охране охотничьих ресурсов.

"От наших инспекторов, которые находятся в лесничествах, информации об обнаружении падших животных у нас нет. Миграция есть, это естественно. Она после наводнения началась в Тулунском районе, произошла в тех районах, где большие пожары, но это не говорит о том, что, как пишут СМИ, все звери погибли, сгорели. Массовой гибели охотничьих ресурсов не происходило", - сказал Пересыпкин.

Он также прокомментировал распространяемое в социальных сетях и СМИ видео, на котором из леса на дорогу к машине с людьми вышли лисы. По его словам, случаи выхода диких животных к людям не обязательно связаны с лесными пожарами. "Во-первых, это щенки, которые любопытны. Территория области обширна, дороги в некоторых районах проходят по труднодоступным местам, на дороги выходят и медведи, у которых в августе брачный период, медвежата остаются одни, они тоже любопытные, выходят также к населенным пунктам, к местам свалок пищевых отходов. Эта ситуация повторяется из года в год, ничего экстраординарного нет", - сказал чиновник.

Greenpeace России в начале августа сообщил, что из-за пожаров в Сибири могли пострадать и погибнуть около 13 тыс. животных. Эксперты, комментируя ТАСС это заявление, отметили, что лесные пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока РФ не представляют большой угрозы для крупных животных, так как они способны покинуть опасную территорию.

В конце июля - начале августа в Иркутской области горело более 700 тыс. га леса, очаги действовали в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только на прошлой неделе. Всего, по данным местных властей на 13 августа, за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги. С 1 августа в регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. По данным на утро пятницы, в регионе лесные пожары зарегистрированы на площади 823 га.