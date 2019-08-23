Житель Барнаула получил условный срок за покупку ручки с камерой наблюдения

БАРНАУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Житель Барнаула, купивший шариковую ручку с встроенной видеокамерой, чтобы наблюдать за супругой, которую подозревал в измене, приговорен к условному сроку на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Барнаула. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 138.1 УК РФ ("Незаконное производство, приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). <...> В ходе предварительного следствия мужчина пояснил, что использовал ручку в качестве камеры слежения за женой, которую подозревал в измене", - говорится в сообщении.

Суд назначил подсудимому наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с ограничением на два с половиной года. Как пояснили ТАСС в СУ СК по региону, мужчина должен ежедневно в назначенное время отмечаться в органах исполнительной системы в течение 2 лет и 6 месяцев после того, как пройдет время условного срока. Свою вину барнаулец признал полностью.

Установлено, что мужчина весной 2019 года в одном из интернет-магазинов приобрел техническое средство, предназначенное для слежки, в виде шариковой ручки. При помощи такого предмета возможно ведение скрытой аудио- и видеосъемки. Устройство относится к категории специальных технических средств для негласного получения информации, а его использование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина.