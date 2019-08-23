Силуанов сообщил, что аэропорт Кызыла получит международный статус в ближайшее время

КЫЗЫЛ, 23 августа. /ТАСС/. Аэропорт города Кызыл (Республика Тыва) в ближайшее время получит международный статус, соответствующий проект распоряжения подготовлен правительством. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Подготовлено правительством (проект нормативного акта - прим. ТАСС) и председатель правительства в ближайшее время примет окончательное решение по этому опросу", - сказал первый вице-премьер.

По его словам, это сразу повысит туристическую привлекательность региона, "потому что многие туристы, иностранные туристы, посещают регион, здесь прекрасная природа, туристические возможности". "И наличие международной составляющей аэропорта увеличит поток туристов. Это важная составляющая программы по развитию туризма, которая сегодня готовится", - добавил он.

"Много иностранных инвесторов уже работает и планируют работать в республике. Логистика очень серьезно улучшается, что также будет способствовать развитию и этих проектов в том числе", - добавил в свою очередь куратор региона, министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В 2018 году в аэропорту Кызыла была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы, сейчас там могут приземляться и взлетать самолеты любых типов. Также завершено строительство второй очереди аэровокзала. В реконструкцию было вложено почти 3 млрд рублей.