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Лесные пожары в России

В Сибири действуют 173 очага лесных пожаров

За минувшие сутки потушено около 40 очагов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Около 40 очагов пожаров потушено в Сибири за минувшие сутки, остается еще 173, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края потушено 38 очагов природных пожаров на площади 237,2 тыс. га. Всего на территории страны за сутки потушено 152 очага", - отметили в МЧС.

В настоящее время в трех субъектах РФ действуют 173 очага пожаров: 54 - в Якутии, 115 - в Красноярском крае, 4 - в Иркутской области. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

В тушении пожаров задействованы более 3,1 тыс. человек, 876 единиц техники и 27 воздушных судов.

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьЯкутияКрасноярский край
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