Власти расширили меры поддержки бизнеса на пострадавших от паводков территориях Приангарья

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Меры поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал от наводнения в Иркутской области, расширены за счет субсидий на ремонт помещений и оборудования, а также погашение арендных платежей, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.
"Правительство региона предусмотрело субсидии предпринимателям для ремонта помещений и оборудования, а также для погашения арендных платежей. В связи с этим сейчас вводятся дополнительные меры поддержки предпринимателей в зонах затопления и вносятся изменения в постановление правительства Иркутской области", - говорится в сообщении.
Федеральные министерства прорабатывают вопросы по реструктуризации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетами бюджетной системы РФ, а также по переносу сроков сдачи налоговой отчетности для организаций, зарегистрированных на пострадавших территориях.
Предприниматели из районов области, пострадавших от наводнения, получат отсрочку платежей на срок до шести месяцев от Фонда микрокредитования Иркутской области. Кроме этого, Фонд готов давать пострадавшим бизнесменам льготные кредиты под 1% годовых. Также ряд банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, предоставят бизнесу отсрочки и рассрочки по ранее взятым кредитам.
Правительство области подало в Министерство экономического развития РФ заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) в городе Тулуне, аналогичная заявка готовится для Байкальска. По мнению властей, придание пострадавшим от паводка городам статуса ТОР поможет привлечь инвесторов и запустить реализацию новых проектов.