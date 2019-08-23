Власти расширили меры поддержки бизнеса на пострадавших от паводков территориях Приангарья

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Меры поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал от наводнения в Иркутской области, расширены за счет субсидий на ремонт помещений и оборудования, а также погашение арендных платежей, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Правительство региона предусмотрело субсидии предпринимателям для ремонта помещений и оборудования, а также для погашения арендных платежей. В связи с этим сейчас вводятся дополнительные меры поддержки предпринимателей в зонах затопления и вносятся изменения в постановление правительства Иркутской области", - говорится в сообщении.