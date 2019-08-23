Из домов Минусинска откачали паводковую воду

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Из подвалов жилых домов в городе Минусинск Красноярского края полностью откачали паводковую воду, однако подтопленными все еще остаются 80 приусадебных участков, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии города.

В зоне подтопления в Минусинске после дождей 19 августа оказались 20 жилых домов и десятки приусадебных участков в микрорайоне "Дружба", был введен режим повышенной готовности.

"Вследствие снижения уровня воды в жилом секторе затопленных домов нет, однако подтопленными остается 81 домовладение", - сказали в мэрии.

По данным пресс-службы, в городе провели противоэпидемиологическую вакцинацию 63 человек, в том числе 18 детей.

С 19 августа в городе откачано почти 50 тыс. кубометров воды. К ликвидации ситуации с подтоплением пониженных участков города привлечены более 40 человек и 15 единиц техники. Кроме того, в Минусинск направлены три танковые катка для уплотнения грунта и две дополнительные мотопомпы, уточнили в пресс-службе.

Минусинск - город на юге Красноярского края с населением почти 70 тыс. человек.