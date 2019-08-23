В Иркутской области сняли режим ЧС, введенный в июле из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за лесных пожаров, отменен в Иркутской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера отменен. <…> Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории региона", - говорится в сообщении.

По данным на утро пятницы, на землях лесного фонда Иркутской области действуют четыре пожара на площади 823 га.

Режим ЧС был введен указом губернатора 11 июля, чтобы привлечь к тушению пожаров больше сил и средств, в том числе из федерального резерва.

В конце июля - начале августа в Иркутской области горело более 700 тыс. га леса, очаги действовали в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только в середине августа. Всего, по данным местных властей на 13 августа, за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги. С 1 августа в регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.