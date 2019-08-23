В кабмин внесли проект программы по восстановлению Иркутской области после паводка

ТАСС, 23 августа. Проект федеральной программы по восстановлению Иркутской области после паводка с объемом финансирования более 35 млрд рублей внесен в правительство РФ, сообщается в пятницу на сайте Минстроя России.

"В правительство РФ внесен проект федеральной программы по восстановлению Иркутской области после паводка. <…> Программа сформирована на срок с 2019 по 2023 год с общей потребностью на 35 млрд 152 млн рублей. В том числе 29 млрд 607 млн рублей предполагается направить из федерального бюджета и 5 млрд 545 млн рублей из бюджета Иркутской области", - говорится в сообщении.