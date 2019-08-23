В кабмин внесли проект программы по восстановлению Иркутской области после паводка

ТАСС, 23 августа. Проект федеральной программы по восстановлению Иркутской области после паводка с объемом финансирования более 35 млрд рублей внесен в правительство РФ, сообщается в пятницу на сайте Минстроя России.
"В правительство РФ внесен проект федеральной программы по восстановлению Иркутской области после паводка. <…> Программа сформирована на срок с 2019 по 2023 год с общей потребностью на 35 млрд 152 млн рублей. В том числе 29 млрд 607 млн рублей предполагается направить из федерального бюджета и 5 млрд 545 млн рублей из бюджета Иркутской области", - говорится в сообщении.
Программа разработана по поручению вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко. Она предусматривает восстановление в пострадавших от паводка районах жилья и инфраструктуры. В программу включены 229 объектов. В частности, предстоит восстановить 10 тыс. 120 жилых помещений, в социальной сфере - отремонтировать и построить 41 объект образования, 24 объекта здравоохранения, 25 объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Финансирование планируется разделить на несколько этапов. В 2019 году предлагается исполнить мероприятия за счет резервного фонда правительства РФ, на восстановление объектов до конца года необходимо 2 млрд 170 млн рублей.