Российские ученые запатентовали устройство для мягкой сцепки железнодорожных вагонов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) им. И. И. Ползунова совместно с коллегами усовершенствовали аппарат для поглощения удара при сцепке железнодорожных вагонов, получив на свои изобретения 9 патентов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Поглощающий аппарат смягчает удары и рывки, предохраняя подвижной состав и его оборудование, грузы и пассажиров от вредных динамических воздействий. Кроме того, устройство выполняет функцию буфера и предотвращает разрушения рамы кузова вагона.

"Инженеры-машиностроители АлтГТУ им. И. И. Ползунова совместно со специалистами Алтайского сталелитейного завода и ООО "Композит-инжиниринг" создали новую модель поглощающего аппарата АПФК-110 класса Т1, который является основным элементом автосцепного устройства для поглощения основной части энергии удара при сцеплении железнодорожных вагонов. <...> Оригинальность поглощающего аппарата в рамках совместной научно-исследовательской работы подтверждена 9 патентами", - говорится в сообщении.

По словам разработчиков, при создании нового устройства они применили современные научно-инновационные композитные материалы, что позволило получить изделие, отличающееся повышенной надежностью и долговечностью. Ученые приступили к приемочным испытаниям аппарата, регламентированных ОАО "РЖД". По оценкам разработчиков, экономическая эффективность может составить около 10-15% на одном таком устройстве.

Технический проект и две модификации аппаратов будут представлены в Москве на главной железнодорожной выставке техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" 28-31 августа.

В настоящее время производство существующих поглощающих аппаратов либо монополизировано (собственная документация, производство, ремонты), либо находится под контролем их разработчиков (лицензии на изготовление, поставка комплектующих, испытания), что не позволяет проводить гибкую техническую политику, как при создании новых вагонов, так и при организации их ремонтов и сервисного обслуживания. Кроме того, при производстве таких устройств применяются компоненты иностранного производства.