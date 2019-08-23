Представитель Партии роста снял свою кандидатуру с выборов мэра Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Кандидат в мэры Новосибирска от Партии роста Сергей Проничев в пятницу подал заявление, сняв свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщила ТАСС в пятницу председатель Новосибирской городской избирательной комиссии Тамара Краткая.

"Он сегодня подал заявление, отказался от дальнейшего участия в выборах мэра города Новосибирска и снял свою кандидатуру", - сказала Краткая.

Она пояснила, что заявление не подлежит отзыву, комиссия на заседании в пятницу приняла решение об аннулировании регистрации Проничева. Причины отказа от участия в заявлении не поясняются, так как это не предусмотрено законом. Комментарием Проничева ТАСС не располагает.

Сергей Проничев - основатель компании "Сибирский бальзам", производившей крепкий алкоголь. Она была основана в 1990-е годы и обанкротилась в 2011 году. Проничев также занимался общественной деятельностью в организации "ЖКХ-Контроль".

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. В конце июля Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов 17 человек. Среди них был один самовыдвиженец, остальные - представители политических партий.