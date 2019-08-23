Капремонт домов в зоне паводка в Иркутской области могут разделить на два этапа

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт пострадавших от паводка домов в Иркутской области может быть проведен в два этапа, первый из которых проведут в этом году, а второй - в следующем. Выполнение капремонта осложнено из-за высокого уровня грунтовых вод, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Скорее всего, капитальный ремонт будет проводиться в два этапа. Сейчас - необходимые работы, чтобы помещение могло простоять зиму. А основные работы - в следующий сезон, весной", - сказал министр.

По словам Якушева, сегодня компании готовы проводить работы по капремонту пострадавших от паводка домов, однако ситуацию усложняет погода. "Мы с вами видим, какая погода - почва очень обводненная, постоянно идут дожди, в подполье вода. В таких условиях капитальный ремонт неэффективен", - объяснил министр. Он также добавил, что необходимо активизировать процесс по выдаче свидетельств на социальную выплату на капремонт. "Очень важно чтобы как можно быстрее люди начали получать компенсации на проведение этих работ и непосредственно к ним приступали", - подчеркнул Якушев.

В среду на сайте Минстроя России сообщалось, что капремонт не могут начать в 102, или в 70% пострадавших многоквартирных домах в Иркутской области из-за подтопления подвальных помещений. Отмечалось, что из 1404 пострадавших индивидуальных жилых домов в Иркутской области ремонтировать начали только 22. Уточнялось, что задержки также связаны с тем, что не все пострадавшие получили свидетельства на социальную выплату на капремонт. Люди плохо осведомлены о порядке проведения капитального ремонта. Также граждане, которые уже подали заявление на капитальный ремонт, принимают обратные решения и выполняют работы своими силами.