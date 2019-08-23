В Томской области провели успешный эксперимент по уборке урожая беспилотным комбайном

ТОМСК, 23 августа. /ТАСС/. Комбайн Acros 585, оснащенный системой беспилотного вождения, успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в окрестностях села Карбышево Томской области. Это первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Жвачкин.

"Эта система [беспилотного вождения] предназначена не только для того, чтобы убирать урожай, она предназначена, чтобы проводить все работы, которые есть в полях. Это действительно намного дешевле. И разница с существующими технологиями - как я уже сказал, это впервые в мире, что комбайн идет без спутника", - сказал Жвачкин.

Тестовая уборка яровой пшеницы прошла на поле площадью 120 га в реальных условиях уборочной кампании. Комбайн Acros 585, разработанный группой компаний Cognitive Technologies и томскими учеными, оснащен системой AgroPilot, созданной на базе технологий технического зрения с элементами искусственного интеллекта. AgroPilot анализирует происходящее вокруг нее и избегает столкновений с посторонними объектами, техникой, людьми и животными. Внедрение новой технологии на следующих этапах позволит нескольким операторам управлять целым флотом техники, гарантируя заданные параметры обработки почвы и уборки урожая.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что беспилотный комбайн поможет выполнению задач, поставленных президентом, по созданию комфортных условий для жизни и работы людей. "Новые беспилотные технологии в сельском хозяйстве позволят при минимальных нагрузках добиться максимального эффекта в уборке урожая", - сказал Меняйло.

Директор сельскохозяйственного производственного комплекса "Межениновский", где проходило испытание комбайна, Виктор Карбышев, отметил, что новый комбайн не отнимет работу у людей, а поможет решить проблему кадров. "Комбайнер при хорошей погоде работает сутками, и тогда [в случае нехватки людей] усталость отражается на производительности труда и качестве уборки", - сказал Карбышев, отметив, что беспилотный комбайн решит эту проблему.