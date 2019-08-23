В Якутии отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, действовавший в Якутии с 1 августа из-за лесных пожаров, отменили, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Режим ЧС отменен", - сказала собеседница агентства со ссылкой на указ, который подписал глава республики Айсен Николаев.

Как отмечается в указе, режим ЧС отменили в связи с локализацией лесных пожаров и отсутствием действующих крупных очагов на активно охраняемой зоне лесного фонда, отменой режимов ЧС в лесах Сунтарского и Усть-Алданского районов, а также снижением до 1-2 класса пожарной опасности на территории республики.