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Лесные пожары в России

В Якутии отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Причина отмены - локализация пожаров и отсутствие крупных очагов возгорания

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, действовавший в Якутии с 1 августа из-за лесных пожаров, отменили, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

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"Режим ЧС отменен", - сказала собеседница агентства со ссылкой на указ, который подписал глава республики Айсен Николаев.

Как отмечается в указе, режим ЧС отменили в связи с локализацией лесных пожаров и отсутствием действующих крупных очагов на активно охраняемой зоне лесного фонда, отменой режимов ЧС в лесах Сунтарского и Усть-Алданского районов, а также снижением до 1-2 класса пожарной опасности на территории республики.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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