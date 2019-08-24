Авиасообщение с островом Ольхон на Байкале возобновится после пятилетнего перерыва

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" после пятилетнего перерыва возобновит регулярные рейсы в поселок Хужир на остров Ольхон на Байкале с середины сентября. В субботу прошел показательный полет, сообщил ТАСС генеральный директор авиаперевозчика Андрей Богданов.

"Рейс состоялся. В середине сентября планируем уже открыть продажу билетов на рейсы", - сказал Богданов.

"Сибирская легкая авиация" - единственная авиакомпания, выполняющая полеты на Ольхон. С острова на материк в теплое время года ходит паром, зимой открывается дорога по льду. В 2014 году авиакомпания запускала рейсы на Ольхон, однако из-за сложностей с кадрами вскоре прекратила полеты.

Богданов сообщил, что стоимость билетов будет варьироваться в пределах 4-6 тыс. Рейс из Иркутска в Хужир может включить в себя третий пункт - Улан-Удэ. Межрегиональные перевозки позволят получить субсидию от Росавиации, тогда стоимость билетов может снизиться до 2 тыс. рублей.

Директор заверил, что на этот раз авиакомпания подготовилась к регулярному авиасообщению между Иркутском и Ольхоном лучше, чем в 2014 году, полеты будут выполняться круглогодично. Авиакомпания в социальных сетях обратилась к местным жителям с просьбой сообщить мнение об удобном времени вылета и удобных днях полета. Рейсы будут выполняться на самолетах Ан-28, в течение сентября компания планирует удлинить взлетно-посадочную полосу, после чего туда полетит L-410.

Ольхон - крупнейший остров озера Байкал, на котором находятся девять населенных пунктов. Хужир - самый большой из них, в нем проживает около 1,4 тыс. человек.