Историко-спортивный фестиваль "Северный ветер" проходит в моногороде под Мурманском

МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Соревнования и мастер-классы по водным видам спорта стали центральной частью открывшегося в субботу международного историко-спортивного фестиваля "Северный ветер" в моногороде Никель (Мурманская область). Как сообщила ТАСС организатор мероприятия Ирина Мелешко, фестиваль включает обширную культурную, развлекательную и экологическую программы, но самые массовые мероприятия - спортивные.

"Мы хотим показать, что эти виды спорта доступны всем желающим даже на холодном Севере. Надо просто попробовать - и мы даем такую возможность", - сказала она.

Первые пробные мастер-классы по сапсерфингу - катанию по волнам на доске с использованием весла - прошли в Никеле в прошлом году и привлекли большой интерес. Поэтому сейчас организаторы фестиваля предложили обучение не только этому виду спорта, но и каякингу, а также сап-йоге - занятия йогой на воде.

Впервые в Никеле состоится мастер-класс по виндсерфингу - катанию на облегченной доске с мачтой и парусом. Причем организаторы оставят в поселке привезенный спортивный реквизит, чтобы им могли пользоваться желающие. По словам организаторов, мастер-классы пользуются огромным спросом.

Кроме того, пройдут соревнования и показательные выступления профессиональных спортсменов. "На фестивале очень сильный спортивный состав участников, не только из России, но из Германии и Литвы, победители международных стартов", - сказала Мелешко.

Общегородская картина и творческие мастер-классы

Другим мероприятием фестиваля станет создание общегородской картины, жителям предстоит раскрасить огромный арт-объект. Он представляет собой стальную рамку с двусторонним полотном (5 на 2,5 м). Устойчивые материалы позволяют выставлять объект практически при любой погоде.

С одной стороны будет изображение Никеля, со второй - пейзаж: речка, лодка, горы. Основные элементы и контуры картины нанесены известным художником Максом Гошко-Даньковым, который специально для этого приехал в Никель. Жителям предстоит раскрасить картину. "Желающих поучаствовать много, за первые полдня место у арт-объекта ни разу не пустовало", - отметила Мелешко.

В течение двух дней на фестивале будут проходить художественные мастер-классы, творческие конкурсы, игры, лекции и круглый стол по вопросам развития экотуризма в регионе. Перед горожанами выступят волонтеры "Норникеля", при поддержке которого проходит фестиваль. Они расскажут, какие мероприятия можно проводить своими силами, делая городскую жизнь ярче и увлекательнее. Также в программе мастер-классы по литературному письму и рисованию финно-угорских комиксов, телемост с Норвегией, во время которого будут обсуждаться вопросы содружества стран в культуре, литературе.

Фестиваль также включает несколько исторических площадок, поскольку он приурочен к 75-летию Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой Советское Заполярье и Северная Норвегия были освобождены от немецких захватчиков. В арт-центре "Вторая школа" гости смогут увидеть кадры из собрания Мурманского краеведческого музея, сделанные военными фотографами во время Петсамо-Киркенесской операции, и посетить лекцию "Десятый сталинский удар". Мероприятия фестиваля продлятся два дня.

Никель - административный центр Печенгского района Мурманской области. Население около 11,5 тыс. человек. Является моногородом, образованным вокруг металлургического предприятия компании "Норникель".