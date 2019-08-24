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Фестиваль "Табуретка" собрал более 3 тыс. любителей литературы в Мурманской области

Среди гостей мероприятия была российская актриса театра, кино и цирка Наталья Варлей, известная по роли Нины в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Табуретка" в четвертый раз прошел в субботу в Мончегорске Мурманской области и собрал более 3 тыс. участников и зрителей. Об этом сообщила ТАСС руководитель организовавшего смотр фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

"В этом году на фестивале много новых активностей - квесты, детские программы, выступления медиахудожников. Это позволило расширить охват аудитории", - добавила она.

Традиционно гостей ждали встречи с русскими и зарубежными литераторами, а также различные перфомансы, мастер-классы и выставки. Многие из площадок смотра были посвящены отмечаемому этой осенью 75-летнему юбилею Петсамо-Киркенесской операции по освобождению Севера Кольского полуострова от фашистских захватчиков. Среди них выставка краеведческого музея Мурманской области, телемост с Норвегией. "Это важная дата в истории страны, и фестиваль не мог обойти ее стороной", - подчеркнула Смирнова.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялась презентация "Альманаха саамской литературы". Это один их совместных проектов "Норникеля" и фонда "Живая классика", направленный на поддержку саамского книгоиздания и сохранение языков саамской группы.

Почетным гостем фестиваля стала российская актриса театра, кино и цирка Наталья Варлей, известная по роли Нины в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", которая, кстати, на Кольском севере провела детство - жила в Мурманске. Ее творческий вечер стал завершающим мероприятием фестиваля.

Литературный фестиваль "Табуретка

IV Международный литературный фестиваль "Табуретка" по традиции проходит в центральном парке Мончегорска. Там в 2015 году появился необычный арт-объект - символ первых выступлений многих россиян, Поэтическаяй табуретка. Высотой более двух метров она была установлена в парке в честь победы мончегорки Оксаны Китаевой в конкурсе "Литературный след", объявленном фондом "Живая классика". Создал арт-объект московский художник Сергей Чернов.

Фестиваль проводится при поддержке компании "Норникель", Кольская ГМК которого является градообразующим предприятием моногорода Мончегорск.

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