В район проживания тофаларов в Приангарье построят дорогу для доставки стройматериалов

Связь с территорией в Нижнеудинском районе Иркутской области, где проживают тофалары, в настоящее время осуществляется только авиацией. Во время паводка там было подтоплено жилье, а также школа-интернат.

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Дорогу в труднодоступную часть пострадавшего от паводка Нижнеудинского района, где проживают представители коренного народа региона тофалары, построят для перевозки стройматериалов и тяжелой техники, необходимых для строительства новой школы. Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Будем строить дорогу. Это будет дорога, чтобы можно было завезти строительную технику и строительные материалы. Если говорить о самом Алыгджере, то туда уже частично завезли строительные материалы, чтобы подремонтировать дома, куда заходила вода", - сказал Левченко, отметив, что стоимость строительства дороги пока назвать трудно, поскольку только заканчивается техническое обоснование.

Губернатор уточнил, что на этой неделе власти постараются доставить на авиатранспорте строительные материалы, чтобы можно было сделать капитальный ремонт в домах, которые подлежат ремонту. "Остальные 3 тыс. тонн строительных материалов - это объем без учета стройматериалов для строительства школы-интерната, будем завозить по зимнику", - сказал Левченко, подчеркнув, что доставить вертолетами эти объемы дороже, чем построить дорогу.

Село Алыгджер Нижнеудинского района расположено в историко-культурном регионе Тофалария. После паводка в нем признаны непригодными для проживания и подлежат сносу 96 из 138 домов, капитальному ремонту подлежат 37 домов.