Досрочное голосование началось на выборах губернатора Забайкалья

ЧИТА, 26 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Досрочное голосование началось на выборах губернатора Забайкальского края, в нем примут участие около 3 тыс. человек - это чабаны, фермеры, золотодобытчики, военные, экологи и жители труднодоступных сел. Работники избирательных комиссий будут добираться до них на вертолетах, лодках и вездеходах, рассказал в понедельник ТАСС член краевого избиркома Владимир Дмитриев.

"Около 3 тыс. избирателей в Забайкальском крае примут участие в досрочном голосовании. На 108 участках у нас есть группы избирателей, которые голосуют раньше остальных. Еще 11 участков полностью голосуют досрочно - это жители отдаленных и труднодоступных сел. Члены избирательных комиссий на вертолете уже побывали в труднодоступных селах Гуля, Моклакан и Средняя Олёкма на севере Забайкалья", - сказал Дмитриев.

Всего в Забайкалье около 50 небольших поселений, до которых членам избиркомов придется добираться на вертолетах, вездеходах и лодках. Досрочно также голосуют на пограничных заставах, метеостанциях, чабанских стоянках, кордонах Сохондинского заповедника. Возможность сделать свой выбор раньше единого дня голосования получат и работники золотодобывающих артелей.

Облет избирателей на вертолете завершится 3 сентября, само же досрочное голосование продлится в Забайкалье до 7 сентября.

Выборы губернатора Забайкальского края пройдут 8 сентября, в единый день голосования. На должность главы региона претендует четыре кандидата - представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.