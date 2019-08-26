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Рейс Анапа - Омск - Якутск задержался на 18 часов

В обратном направлении рейсы осуществляются с задержкой почти в 22 часа

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Якутия", который в ночь на понедельник должен был прибыть в Омск из Анапы и затем отправиться в Якутск, задержался на 18 часов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в аэропорту Омск-Центральный.

"Ориентировочно прибытие в Омск рейса из Анапы - в 17:55 (14:55 мск). Соответственно, задержан рейс в Якутск", - сказали справочной, не уточняя причину задержки. По расписанию рейс из Анапы должен был прибыть в воскресенье в 23:55 (20:55 мск).

По данным аэропорта, с задержкой осуществляются и рейсы в обратном направлении. Рейс из Якутска, который должен был прибыть в воскресенье в 10:20 (07:20 мск), прилетел в Омск в понедельник в 08:32 (05:32 мск) с почти 22-часовой задержкой. Соответственно, рейс в Анапу из Омска также был задержан более чем на 20 часов и вылетел в 09:39 (06:39 мск) в понедельник.

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