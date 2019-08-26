Многодетные семьи Тувы с 2020 года будут получать ежемесячные пособия в 12 тыс. рублей

КЫЗЫЛ, 26 августа. /ТАСС/. Семьям в Туве с 2020 году будут выплачивать ежемесячные пособия в 12 тыс. рублей за рождение третьего или последующего ребенка. Об этом в понедельник на аппаратном совещании сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Федеральная программа субсидирования ежемесячных выплат семьям при рождении третьего и последующего ребенка существует с 2013 года. Перечень получающих субсидии регионов утверждается распоряжением правительства России.

"Нам предстоит в 2020 году начинать реализовывать [программу по выплатам]. Это пособие на третьего и последующих детей", - сказал Кара-оол.

Кара-оол на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что включение Тувы в число регионов, где есть такие выплаты, удалось добиться в процессе работы над программой ускоренного развития республики.

"Изначально этот вид пособий был введен для того, чтобы стимулировать к высокой рождаемости те регионы, где с естественным приростом населения дела обстоят плохо. У нас - наоборот. Семей с тремя и более детьми 30 с лишним тыс., <...> как правило, в таких семьях с доходами туго. Поэтому я рад, что нам удалось доказать, что в отношении Тувы эти пособия надо рассматривать как дополнительную поддержку от государства больших семей", - написал он.

В 2020 году Тува на эти пособия получит 180 млн рублей, за три года - более 1,5 млрд.

Помощь многодетным в Туве

В Туве, которая является дотационным регионом РФ, существует несколько программ помощи многодетным семьям. Так, с 1 февраля 2019 года выросло до 24,5 тыс. рублей единовременное пособие при рождении ребенка. При рождении пятого и последующего ребенка выплачивается региональный материнский капитал в 54 тыс. рублей. С 2016 года реализуется региональный проект "Корова-кормилица", по которому многодетным семьям с пятью и более детьми дают корову с теленком.