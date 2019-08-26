В конкурсную программу Байкальского кинофестиваля "Человек и природа" вошел 21 фильм

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Организаторы XVIII Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" им. В.Г. Распутина, который состоится 19-23 сентября в Иркутске, включили в конкурсную программу 21 фильм из более 700 поступивших из разных стран. Об этом сообщила в понедельник журналистам программный директор фестиваля Елена Утробина.

Кинофестиваль "Человек и природа" проводится ежегодно в Иркутске с целью показать отношения человека и природы, сформировать экологическое сознание.

"В конкурсной программе участвуют восемь документальных фильмов, пять игровых, четыре анимационных и четыре полнокупольных, которые будут демонстрироваться в Иркутском планетарии", - сказала Утробина.

В конкурсную программу, в частности, вошли российские фильмы "Несейка. Младшая дочь", "Книга моря", "Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева", "Земля", "Хранители птиц". Также будут представлены картины "Страна меда" из Македонии, "Любимые" из Ирана, "Один на тысячу" из Германии и другие. Откроет конкурсную программу фильм "Отец Байкал" Марины Марии Мельник. Это картина рассказывает об установленной на берегу озера скульптуре "Хранитель Байкала" авторства известного художника Даши Намдакова.

Больше всего картин на конкурс - 78 - отправили авторы из Индии, 69 - из России, 67 - из Ирана.

Как рассказала журналистам заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина, фестиваль пройдет под знаком Года театра, который объявлен в России в 2019 году. В Иркутск приедут актеры Театр наций и его художественный руководитель Евгений Миронов. Они проведут творческие лаборатории по современной кинематографии. В дни фестиваля также состоятся мастер-классы, их проведут приглашенные из Москвы эксперты по кино и мультипликации. Пройдет встреча с актером и режиссером Дмитрием Певцовым.

Номинации фестиваля

Оценивать киноработы будут в номинациях "Лучший документальный фильм", "Лучший научно-популярный фильм", "Лучший игровой фильм". В 2019 году введена новая номинация - "Лучший анимационный фильм". Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз "Байкал" за остроту поставленной проблемы. Обладатель Гран-при фестиваля получит 200 тыс. рублей, сообщила Елена Утробина.

Председателем жюри фестиваля в 2019 году будет кинорежиссер, продюсер, заслуженный деятель культуры России Владимир Грамматиков.

Фестиваль "Человек и природа" проводится с 1999 года при поддержке Министерства культуры РФ. Он учрежден Союзом кинематографистов России и его Иркутским областным отделением. В 2015 году ему присвоено имя писателя Валентина Распутина, который родился в Иркутской области и активно выступал в защиту Байкала. Президентом фестиваля является российский режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко.