Строительство котельных за 2,2 млрд рублей начнется в Туве в 2020 году

КЫЗЫЛ, 26 августа. /ТАСС/. Строительство котельных в Ак-Довураке и Шагаан-Арыге в Туве с инвестициями 2,2 млрд рублей должно начаться в 2020 году, написал в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-оол.

"Нас заверили, что в федеральном бюджете на эти два важных объекта предусмотрено 2,2 млрд рублей. Договорились в этом году провести подготовку к работам, а в следующем начать стройку", - написал Кара-оол.

По его словам это еще один из результатов совещания по развитию Тувы с участием первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и министра экономического развития РФ Максима Орешкина, которое прошло в Кызыле 23 августа.

Реконструкция объектов энергетики в Шагаан-Арыге и Ак-Довураке началась из-за износа еще в 2015 году, было закуплено современное оборудование для котельных, однако собственных средств для строительство-монтажных работ в регионе не хватало.

Ак-Довурак - город на западе Тувы, здесь живут почти 14 тыс. человек, в Шагаан-Арыге почти 11 тыс. человек.