Пенсионерка из Красноярска перевела более 5 млн рублей мошеннику

ТАСС, 26 августа. Красноярская пенсионерка перевела более 5 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником силового ведомства и под предлогом возврата денег за некачественные пищевые добавки предложил ей заплатить "комиссию", возбуждено уголовное дело, сообщило в понедельник ГУ МВД по региону.

"Полицейские установили, что пенсионерке позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником одного из силовых ведомств, и сообщил, что, так как ранее она приобретала пищевые добавки, ей положена компенсация. Заказанные БАДы были признаны некачественными и прежде, чем выплатить деньги, нужно заплатить комиссию. Доверчивая красноярка <...> перевела злоумышленникам 5 млн 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).