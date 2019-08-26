В Кемеровской области арестовали фигуранта дела о драке с участием цыган

ТАСС, 26 августа. Ленинск-Кузнецкий районный суд на два месяца заключил под стражу подозреваемого в нанесении телесных повреждений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном Кемеровской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Подозреваемый в нанесении телесных повреждений двум мужчинам в селе Подгорном по решению Ленинск-Кузнецкого суда заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В селе Подгорном в начале прошлой недели произошла массовая драка с участием местных жителей и цыган. Пострадали два человека. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, возбуждено два уголовных дела.

Местные жители рассказали ТАСС, что драка произошла после того, как несколько цыган оскорбили компанию девушек. Ранее у жителей деревни не было с ними явных конфликтов, но, по словам собеседников агентства, цыгане вели себя вызывающе. Жители села рассказали, что местные мужчины после обострения ситуации хотели проучить цыганскую семью, но их остановили полицейские.