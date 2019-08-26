СК на Алтае возбудил дело против мужчины, который издевался над семилетним сыном

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, систематически издевавшегося над 7-летним сыном в Рубцовске. Об этом сообщается в понедельник на сайте СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год мужчина, воспитывающий сына 7 лет, систематически причинял ему физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Ребенок изъят из семьи и помещен в социальное учреждение. Решается вопрос о лишении подозреваемого родительских прав.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.