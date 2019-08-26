Военные химики с помощью аэрозолей скрыли колонну военной техники на учениях в Сибири

ТАСС, 26 августа. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), дислоцированного в Алтайском крае, отработали установку аэрозольной завесы на учениях в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"В ходе проведения тактико-специальных учений военнослужащие аэрозольного подразделения 41-й общевойсковой армии выполнили задачу по установке дымовой завесы на маршруте выдвижения военной техники", - говорится в сообщении.

Военнослужащие учли погодные условия и рельеф местности, добившись максимального покрытия района. Была создана иллюзия густого тумана, что позволило защитить технику от ударов высокоточного оружия условного противника, рассказали в пресс-службе. Отмечается, что применение такой тактики максимально реалистично в лесу.

В округе уточнили, что для создания завесы военные химики использовали машины постановки аэрозольных завес ТДА-3. "Учения, в которых задействовано свыше 600 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, проходили на полигоне Юргинский в Кемеровской области", - добавили в округе.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.