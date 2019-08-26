На севере Красноярского края запущен пятый гидроагрегат Усть-Хантайской ГЭС

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Пятый гидроагрегат запустили в работу на Усть-Хантайской ГЭС в Красноярском крае, где идет масштабная программа реконструкции. Об этом сказал журналистам первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

Усть-Хантайская ГЭС с семью гидроагрегатами была запущена в промышленную эксплуатацию в 1975 году. Их поэтапная замена является частью масштабного инвестиционного проекта "Норникеля" по модернизации. Инвестиции в проект составят более 7 млрд рублей. С 20 ноября 2015 года по август 2018 года на станции заменили четыре гидроагрегата из семи.

"Пятый этап завершен. Осталось еще два этапа. Завершение всего проекта - конец 2021 года. Вдохнем в эту станцию новую жизнь еще на 50 лет", - сказал Дяченко.

По словам Дяченко, реконструкция станции гарантирует обеспечение потребностей промышленности и населения Норильского промышленного района в электроэнергии.

Проектная мощность Усть-Хантайской ГЭС после завершения реконструкции составит 502 МВт, с максимальной годовой выработкой на уровне - 2,4 млрд кВт/ч. Раньше станция выдавала максимум 441 МВт. За 40 лет работы гидроагрегаты морально и технически устарели, в 2012 году было принято решение об их замене. Особенность реконструкции заключается в частности в том, что меняется технология выработки электроэнергии. Ранее установленные гидроагрегаты были поворотно-лопастные, новые - радиально-осевые, что дает увеличение мощности, надежности, экологической безопасности, а также снижение эксплуатационно-ремонтных затрат.

Усть-Хантайская ГЭС, входящая в состав АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" ("дочка" "Норникеля"). Станция расположена на реке Хантайка, впадающей в Енисей.