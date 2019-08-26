Суд в Новосибирске смягчил наказание экс-главе института травматологии и ортопедии

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Новосибирской областной суд смягчил наказание бывшему директору Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаилу Садовому с трех до 2,5 лет по делу о присвоении более 10 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его адвокат Юрий Заковряшин.

"Наказание смягчили до 2,5 лет. Ущерб полностью возмещен", - сказал адвокат.

Садовой обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Нарушения были выявлены в начале 2018 года, подозреваемого отпустили под домашний арест. Государственный обвинитель потребовал признать Садового виновным и приговорить к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Центральный районный суд Новосибирска признал Садового виновным в присвоении более 10,7 млн рублей и приговорил к 3 годам колонии общего режима. Садовой признавал вину лишь частично, отмечая, что финансовые вопросы решал научный консультант ННИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей. Имущество Садового было арестовано до тех пор, пока он не возместит причиненный ущерб.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Якова Леонтьевича Цивьяна" Министерства здравоохранения РФ - крупнейшее в стране многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В 2012 году на базе ННИИТО был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантов.