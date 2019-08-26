Тувинский ансамбль горлового пения впервые выступил в Японии

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Ансамбль "Алаш", поддерживающий традиции национального тувинского горлового пения хоомей, впервые выступил на гастролях в Японию, где 25 и 26 августа дал два концерта в рамках IX Международной Театральной олимпиады. Об этом ТАСС сообщил в понедельник участник ансамбля Бады-Доржу Ондар.

"Хоомей - искусство, которое оставили нам наши предки. Первый тувинский ансамбль выехал за границу в конце восьмидесятых, и с этого началась популярность хоомея в мире. Сейчас очень многие стали увлекаться горловым пением, многие учатся. Два-три раза в год выезжаем на гастроли в Америку, а сейчас вылетели в Японию", - сказал Ондар.

"Алаш" выступил в Тоге (префектура Тойяма) с концертной программой "Ачай" (в переводе с тувинского - "отец"), посвященной памяти народного хоомейжи (исполнителя хоомея) и популяризатора тувинской горловой музыки Конгар-Оола Ондара.

В этом году музыкальный коллектив отмечает свое двадцатилетие. Группа была создана в 1999 году студентами Кызылского училища искусств, его первым руководителем стал Конгар-оол Ондар. Сегодня "Алаш" известен не только в России, коллектив объездил с гастролями множество стран, особую популярность имеет в США, где был удостоен престижной музыкальной премии Grammy.

Хоомей - древнее вокальное искусство тувинцев. Его отличительная особенность в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно. Первые упоминания исследователей о горловом пении датируются XIX веком, однако история национального искусства началась гораздо раньше и связана с традициями и обычаями тувинского этноса. Искусство горлового пения часто упоминается в народных сказаниях и преданиях, рассказала ТАСС музыковед, сотрудник Минкультуры республики Сайдана Хертек.

"Республика Тува делает многое, чтобы популяризировать хоомей во всем мире. Приемы исполнения, философия горлового пения - это зов к природе, единство с космосом, все это вызывает интерес", - отмечает она. Хоомейжи утверждают, что пение отражает и символизирует звуки природы - пение птиц, шум тайги и т.п.

Большинство исполнителей начинают петь с детского возраста - в семьях. Затем они продолжают учиться этому искусству у мастеров. В Туве с 1992 года существует почетное звание "Народный хоомейжи Республики Тыва". Самым молодым его носителем стал участник ансамбля "Алаш" Бады-Доржу Ондар, получивший звание народного хоомейжи в 24 года.

Ондар поет с детства, в возрасте 8 лет он уже участвовал в зарубежных гастролях. Исполнитель отмечает, что хоомей тесно связан с тувинским языком, который нужно знать обучающемуся технике горлового пения.

Тувинские группы

Сейчас в Туве, по словам Хертек, около 2 тыс. исполнителей хоомея. Они есть практически при каждом доме культуры, в районных центрах и небольших деревнях. В числе певцов и Алдар Тамдын - министр культуры Тувы, который является участником одного из самых старых ансамблей - "Чиргилчин".

"Профессионалов в Туве достаточно, есть несколько (профессиональных) коллективов, исполняющих хоомей. Самыми успешными можно назвать "Хуун-хуур-ту" и "Алаш". "Алаш" в неизменном составе существует уже много лет, наверное, это одна из самых стабильных и гастролирующих за рубежом групп из числа тувинских и российских в целом. Один из их плюсов - исполнение традиционной музыки и традиционных песен", - сказал ТАСС организатор проекта "Музыка великой степи" (серии концертов тувинских коллективов, прошедших в Красноярске) Павел Стабров, в прошлом продюсер одного из ансамблей.

В прежние времена горловое пение было чисто мужским искусством, сейчас появились и женские коллективы. Ряд музыкальных групп интегрируют горловое пение и другие жанры. "Хоомей - это пентатоника - самый богатый музыкальный лад. Он совместим со всеми жанрами: роком, блюзом, джазом", - сказал Бады-Доржу Ондар.