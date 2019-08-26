"Россети" намерены со 2 сентября ограничивать подачу электричества в Хакасии из-за долгов

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Задолженность предприятий ЖКХ Хакасии за электроэнергию превысила 590 млн рублей. Как сообщается в понедельник на сайте компании "Россети Сибирь" (входит в ГК "Россети"), со 2 сентября из-за долгов планируется ограничить подачу электричества 23 объектам ЖКХ республики.

В Хакасии весной 2019 года сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед "Россетями" за электроэнергию на конец весны составляла порядка 500 млн рублей. В апреле компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло отказалась от этого. Тогда был составлен график платежей за текущее потребления электроэнергии.

"Ввиду отсутствия положительной динамики по вопросу снижения задолженности, на прошлой неделе энергетики направили уведомления о возможном ограничении подачи электроэнергии в адрес коммунальных предприятий Хакасии, из месяца в месяц накапливающих долги. Согласно предупреждению, мероприятия по снижению объема потребляемой электроэнергии могут быть введены уже со 2 сентября 2019. В этот день планируется обесточить до уровня технологической брони [наименьшая потребляемая мощность для безопасного завершения технологического процесса с последующим отключением электроприемников] 23 объекта ЖКХ в Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском, Аскизском, Алтайском, Ширинском районах и Черногорске", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эти компании так и не стали осуществлять платежи, не вышли с предложением о реструктуризации задолженности или о каких-либо других мерах. "Если задолженность компаний за энергоресурсы не снизится, то с 9 сентября 2019 ограничение электроэнергии может быть введено уже до уровня аварийной брони [минимальный расход электроэнергии, обеспечивающий безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом]", - подчеркнули в компании.

По данным "Россети Сибирь", долги потребителей в Хакасии негативно отражается на деятельности энергопредприятия. "Поступления за потребленную электроэнергию не покрывают даже основные затраты на приобретение ресурсов на оптовом рынке, оплату за передачу электроэнергии по единой национальной электросети, на ремонты энергообъектов перед новым осенне-зимним сезоном, а также на налоговые и страховые отчисления, покрытие процентов за обслуживание кредитов", - отмечается в сообщение.

При этом, подчеркнули в "Россети Сибирь", в Хакасии в рамках договоренностей полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло с руководством компании "Россети Сибирь", ограничения на объектах ЖКХ не вводились в течение всего периода подготовки к осенне-зимнему периоду. В то время за долги в соседнем Алтайском крае отключены более 300 котельных, в Новосибирской области - 216, в Омской области - 155, в Кемеровской области - 80 котельных.