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Избирательные участки в Чите оснастят комплексами обработки бюллетеней

Кроме того, в этом году все 38 территориальных избирательных комиссий в Забайкалье оборудуют системами видеофиксации, отметила пресс-секретарь регионального избиркома

ЧИТА, 27 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Избирательные участки в Чите оснастят 70 комплексами обработки бюллетеней (КОИБ) к 8 сентября, единому дню голосования. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального избиркома Наталья Козлова.

"В единый день голосования в Забайкалье будут работать 70 КОИБов. Их установят на избирательных участках в Чите", - сказала Козлова. В комиссии пояснили, что установка КОИБов именно в Чите связана и с тем, что это крупнейший город региона с наибольшим числом избирателей, и с тем, что жителям Читы предстоит выбрать не только главу региона, но и депутатов гордумы.

Козлова добавила, что в этом году все 38 территориальных избирательных комиссий в Забайкалье будут оборудованы системами видеофиксации.

Выборы губернатора Забайкальского края пройдут 8 сентября, в единый день голосования. На должность главы региона претендует четыре кандидата - представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

Помимо голосования за нового губернатора в Забайкалье 8 сентября пройдут более 100 муниципальных выборов. Жителям региона предстоит выбрать главу Газимуро-Заводского района, депутатов четырех районных советов, гордумы Читы и думы поселка Агинское, а также глав поселений и депутатов сельсоветов. Кроме того, жителям Нерчинского и Чернышевского районов предстоит определить своего нового депутата в Заксобрании края.

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