В Каменке возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт, пострадавший от ЧП на арсенале

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Единственный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) села Каменка Красноярского края, серьехно пострадавший от взрывов на арсенале в Каменке, возобновил работу, сообщается во вторник на сайте Минздрава региона.

"ФАП в Каменке начал работать в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что медики уже приняли первых пациентов.

Ремонт в помещении фельдшерско-акушерского пункта села начали 19 августа и завершили по графику, 25 августа.

Первые взрывы и пожар произошли в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек.