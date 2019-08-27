Авиасообщение Красноярск - Енисейск могут возобновить в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Пассажирское авиасообщение между Красноярском и Енисейском могут возобновить в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник мэр Енисейска Валерий Никольский.

"Сейчас активно обсуждается тема возобновления таких авиарейсов как Красноярск - Енисейск - Северо-Енисейск. Такие транзиты будут востребованы, люди полетят", - сказал мэр.

Сейчас из аэропорта выполняются рейсы санитарной авиации, Авиалесохраны и ряда других структур.

Аэропорт Енисейска - один из первых авиаузлов Красноярского края, входил в число крупнейших авиаузлов региона в советское время. В конце девяностых-начале двухтысячных годов пассажирское сообщение между Красноярском и Енисейском прекратилось.

В апреле 2019 году аэропорт Енисейска в числе пяти северных авиаузлов был передан Красноярским краем в собственность федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Красноярья". Губернатор региона Александр Усс ранее сообщал ТАСС, что смена собственника позволит за счет федеральных средств провести реконструкцию взлетно-посадочных полос и построить новые терминалы передаваемых аэропортов.

В 2012 году было создано ФКП "Аэропорты Красноярья", в которое были переданы аэропорты Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска и Подкаменной Тунгуски. На втором этапе в состав ФКП в 2018 году был передан Диксон. В 2019 году состав предприятия пополнили аэропорты Туры, Ванавары, Байкита, Хатанги и Енисейска.