Новосибирский авиаремонтный завод разработал мобильный сервисный центр для вертолетов

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) разработал мобильный сервисный центр (МСЦ), предназначенный для выполнения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ми-171 и их модификаций в условиях авиационных баз заказчиков, разработку представят на 14-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе НАРЗ.

"Мобильный сервисный центр представляет собой полный комплект необходимого для выполнения работ имущества и вспомогательного оборудования, размещаемый в стандартных 20-футовых контейнерах. Данная компоновка позволяет выполнить разборку вертолета, дефектацию и ремонт планера, сборку и окончательную отработку вертолета", - сказали в пресс-службе, добавив, что благодаря своим габаритам мобильный сервисный центр возможно транспортировать всеми видами транспорта. Центр позволит оперативно производить ремонт авиатехники даже в сложных условиях базирования вертолета.

"Заказчику больше нет необходимости транспортировать вертолет на авиаремонтное предприятие, тем более что некоторая авиатехника не способна к самостоятельным перелетам в силу различных обстоятельств. Мобильные сервисные центры позволяют выполнять работы при минимальном использовании ресурсов авиационной базы, экономя время заказчика, необходимо наличие только ангара и вертолета, требующего ремонта", - процитировали в пресс-службе управляющего директора НАРЗ Алексея Белых.

Отмечается, что большая часть оборудования центра имеет возможность трансформации или частичной разборки, что обеспечивает компактное размещение. В конструкции контейнеров предусмотрено размещение рабочего места, оборудованного оргтехникой, а также рабочие места для выполнения ремонтных работ, комплектации и обработки комплектующих. МСЦ оснащен автономным источником электроэнергии.

АО "Новосибирский авиаремонтный завод" создано на базе авиамастерских, эвакуированных из Москвы во время Великой Отечественной войны. Первый отремонтированный на заводе двигатель был испытан 1 декабря 1941 года, эта дата считается днем рождения завода. В декабре 2012 года Новосибирский авиаремонтный завод вошел в холдинг "Вертолеты России". В настоящее время НАРЗ проводит техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки "Ми", обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. - на открытых статических площадках.