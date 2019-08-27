Городская дума Томска утвердила обновленные герб и флаг города

ТОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Обновленные герб и флаг Томска были утверждены во вторник на заседании городской думы, сообщается на сайте думы города. Внесенные изменения позволят зарегистрировать символы города в соответствии с требованиями законодательства в геральдическом совете при президенте РФ.

"Обновленный вариант официальных символов города утвердили сегодня депутаты во время очередного 45-го собрания Думы Томска. Над доработкой герба и флага Томска трудились геральдисты, историки, дизайнеры, архитекторы, эксперты из наших университетов, музеев, регионального отделения Союзов художников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской думы ТАСС пояснили, что ранее символы города не были зарегистрированы в Геральдическом совете при президенте РФ, хотя это необходимо в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Попытки зарегистрировать герб и флаг Томска предпринимались еще в 2003 году. Но тогда Геральдический совет высказал замечания, которые учтены в новом варианте символов.

По словам председателя городской думы Сергея Панова, при разработке новых вариантов символики перед экспертами стояла задача сохранить традиционный герб: фигуру коня на зеленом коне. В результате проекты герба и флага получили согласование Геральдического совета.

Как уточнили в пресс-службе, в гербе изменяется очертания и размер короны, расположение серебряного скачущего коня, оттенок щита меняется на более темный, цвет девизной ленты и цвет литер - зеленые буквы на серебряном фоне. У флага изменен фон и убрана белая полоса, ранее занимавшая треть поля. Таким образом, флаг представляет собой одноцветное зеленое полотнище с белой фигурой коня.

Впервые конь на зеленом поле стал гербом Томска в 1785 году, когда город вошел в состав Тобольского наместничества. Русский гербовед Павел фон Винклер в своей книге "Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи" в 1899 году написал, что серебряная лошадь на зеленом поле означает, что "лошади сего округа почитаются лучшими" и что "у близ живущих татар находятся конские заводы".